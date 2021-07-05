В Вышгороде Киевской области мужчина устроил стрельбу у здания городского совета, сообщает пресс-служба областной полиции.

Перед административным зданием мужчина совершил выстрелы из предмета, похожего на оружие. Кроме того, правонарушитель при себе имел самодельное холодное оружие в виде короткого меча.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, предмет, похожий на оружие и меч изъяты. Мужчина задержан. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данному факту полиция Вышгородского районного управления полиции открыла уголовное производство по ч.4 ст 296 Уголовного кодекса Украины.

В дальнейшем полиция предоставит правовую оценку каждому из участников события.