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Специалисты Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) считают, что блокчейн-технология может сыграть важную роль в борьбе с климатическим кризисом, передает Укринформ

Во-первых, блокчейн-технология представляет собой прозрачный и надежный способ учета инвестиций в «зеленые» проекты, а также мер, которые страны принимают для сокращения вредных выбросов.

Во-вторых, блокчейн может способствовать более активному использованию возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце. Поскольку такие источники по своей природе непостоянные и децентрализованные, технология блокчейна может стать платформой для более эффективного управления ими и создания новых рынков «чистой» энергетики.

«ООН должна продолжать экспериментировать в сфере блокчейнов. Чем больше мы экспериментируем, тем больше мы узнаём об этой технологии», – считает представитель ЮНЕП Минанг Ачария.

Как известно, блокчейн – это вид базы данных. С английского название переводится как «цепочка блоков». В ней содержатся записи о совершенных сделках, или транзакциях, причем удалить эти записи нельзя, можно лишь добавить новые. В этом основное отличие блокчейна от обычных баз данных. Еще один важный принцип технологии блокчейна – отсутствие единого контролера – система управляется многими участниками.

 
ForUm

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