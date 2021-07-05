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Папа Франциск успешно перенес операцию на кишечнике и сейчас чувствует себя хорошо.

Об этом заявили в Ватикане, передает Укринформ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Папа Франциск перенес плановую операцию по причине симптоматического дивертикулярного стеноза толстой кишки - состояния, когда мешкообразные мешочки выступают из мышечного слоя толстой кишки, что приводит к ее сужению.

Операцию проводила медицинская группа из 10 человек.

По словам представителя Маттео Бруни, понтифик «хорошо перенес» операцию, которую сделали под общей анестезией.

Других подробностей Ватикан не приводит.

84-летний понтифик был госпитализирован впервые с момента своего избрания в 2013 году.

 
ForUm

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