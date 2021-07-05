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В Каспийском море, у берегов Азербайджана, произошел мощный взрыв, который озарил горизонт.

Очевидцы в соцсетях распространили кадры с места события, на которых виден гигантский столб огня посреди моря, сообщает УНИАН.

Зам-начальника отдела по связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов говорит, что взрыв произошел в 10-12 км от месторождения Умид – при этом ни на одной из платформ SOCAR взрыва не было. По его словам, предварительной версией причин взрыва считается извержение грязевого вулкана.

Также признаки извержения грязевого вулкана увидел директор республиканского сейсмологического центра Азербайджана Гурбан Етирмишли.

«На платформах, нефтяных скважинах или кораблях пограничных войск в Каспийском море не было никаких аварий. Это признак грязевого вулкана. В Каспийском море есть много грязевых вулканов, один из которых извергался. Он сопровождался возгоранием и быстро погас - через 20-30 секунд», – сказал он.
ForUm

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