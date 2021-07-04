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Израильские военные самолеты нанесли удар по ракетным установкам ХАМАС в секторе Газа в субботу вечером, 3 июля. Это был ответ на запуск в сторону восточного Израиля зажигательных аэростатов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские самолеты запустили две ракеты по военной тренировочной базе, которую используют террористы. Отмечается, что целевым объектом авиаудара стало место, где ХАМАС производит оружие.

«Удары были осуществлены в ответ на подожженные аэростаты, запущенные в направлении израильской территории. Вооруженные силы Израиля будут продолжать твердо реагировать на попытки террора из сектора Газа», — заявили в израильской армии.

В Министерстве здравоохранения, которое контролирует ХАМАС, заявили, что в результате авиаударов никто не пострадал.
ForUm

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