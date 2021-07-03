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Утверждение о том, что вера постоянно нуждается в доказательствах и подтверждении, является ошибочным и уводит от истинного познания Бога.

Фото: Митрополит Антоний / Фейсбук

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).

«Вера – свободный выбор человека, его волеизъявление. Она не требует доказательств, как не требует доказательств любовь, когда один человек по-настоящему любит другого. И там, где есть хотя бы намек на желание доказать себе правильность выбранного пути, – нет веры», - сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что «поиском внешних знамений» человек умаляет сам подвиг веры.

«Необходимость в постоянных «доказательствах» подрывает доверие Богу и неизбежно приводит к разочарованиям и слабости духа. Укрепить веру и умножить духовную силу может только сознательное преодоление искушений и испытаний. Если, к примеру, нужно пройти через грязный и мутный поток воды и нет возможности его обойти, нужно вступить в эту воду и перейти вброд, несмотря на грязь и тину, на холод и намокшие одежды», - поясняет он.

В жизни каждого человека бывают ситуации, которые обязательно следует преодолевать, а не бежать от них, подчеркнул архиерей.

«Все испытания – это ступеньки к Богу. И только по своей личной лестнице можно подняться к Нему. Любовь к Богу и есть вера. Любовь и есть Сам Бог. Признавая любовь, уже признаем и Самого Бога. Опыт любви к Нему – и есть путь, верный и не требующий доказательств. Ведь никакие доказательства для настоящей любви не нужны», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

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