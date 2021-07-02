Вокруг приложения «Дия» разгорелся скандал: с помощью государственного сервиса мошенники оформили на киевлянку Людмилу кредит. И это - через «самый защищенный продукт, который создавался за последние года», как называл приложение глава Минцифры Федоров.

В эру смартфонов, когда что к самому устройству, что к его номеру привязана большая часть жизни современного человека, мошенничество с финансовыми счетами и правда возможно. Однако сама пострадавшая в приложении даже не регистрировалась.

Как же им удалось взять на женщину кредит? Злоумышленники взломали электронную почту, получили доступ к номеру телефона, а уже с помощью него зарегистрировали женщину в приложении. И это при том, что авторизация личности заемщика в «Дии» - не просто «подтвердите, что вы не робот», где пользователю предлагается выбрать картинки с изображением моста. Тут как минимум нужна подпись человека. «Дия. Подпись» можно оформить только с верификацией по селфи в реальном времени.

Простыми словами, без самой Людмилы такой ключ получить невозможно. Но мошенникам это как-то удалось, и договор об онлайн-займе был успешно подписан. Одно из двух: либо пострадавшая сама принимала участие в афере, либо же «Дия» не настолько безопасна, как о ней говорят. И многие эксперты склоняются ко второму утверждению.

Стоит ли доверять «Дии»

«Когда разработчиков спрашивают о безопасности приложения, они либо говорят, что все нормально и все защищены, либо уходят от ответа», - отмечает специалист по кибербезопасности Константин Корсун.

По словам эксперта, никаких документов на приложение разработчики не показывают, а исходный код засекречен. То есть реальной возможности убедиться в защищенности всех ключевых элементов инфраструктуры «Дии» нет.

Правда, вопросы вызывают и методы работы приложения. В частности, на каком основании приложение «подтягивает» сумму дохода из банка, во время авторизации не спрашивая клиента о доступе к выписке?

«Я не позволял «Дии» иметь доступ к моей выписке, не надо «автоматически» воровать информацию, составляющую банковскую тайну. Я вижу исчерпывающий перечень того, к чему «Дия» имеет доступ при авторизации: ФИО, идентификационный, серия/номер паспорта, email, дата рождения и место регистрации. Выписки в этом перечне нет. Это примерно так же, как бы я через mono передал в местный ГРАГС свои ФИО, а они бы получили данные моей выписки», - отмечает пользователь приложения Илья на своей странице в «Фейсбуке».

Но вернемся к конфиденциальности данных пользователей. Федоров заявлял, что специалисты Минцифры тратят 80% времени на то, чтобы «Дия» была безопасна. Видимо, инцидент с Людмилой случился в остальные 20% времени.

Справедливости ради стоит отметить, что идеально защищенных приложений вообще не существует. Но смириться с этим можно только в одном случае: если пользователи уверены, что государство «не бросит их в беде» и поможет справиться с трудностями. Ну или хотя бы, что пострадавшему не придется доказывать госаппарату, что именно он является субъектом правовых отношений, а не украденная у него цифровая личность, как это произошло с Людмилой.

Так, женщина обращалась в различные инстанции, где ее долгое время игнорировали (процесс тянется с начала весны). С горем пополам недавно кредит Людмилы все-таки закрыли, а от приложения отключили все микрофинансовые организации. Так что теоретически подобное повториться не должно. При этом в Минцифры продолжили стоять на своем - виноваты кредиторы и только. Мол, «Дия» спроектирована таким образом, что цифровой паспорт гражданина не может быть использован без его воли.

Как отмечает Константин Корсун на своей странице в Facebook, понимая, что в технической цепочке доверия слишком много проблем, за эти критически важные узлы «диджитализаторы» отказываются брать на себя ответственность. Вместо этого - прикрываются условной «оберткой» всей цепочки, программно-аппаратным решением «Дии».

«Удобно». Так ответственность за безопасность государственных реестров можно переложить на их распорядителей, по BankID - на банки, по криптографии, ключам и сертификатам - на АЦСК, по безопасности серверов - на облачного провайдера и так далее.

Береженого бог бережет

Так или иначе, правда в том, что даже если бы «Дия» была действительно безупречной, риск, что работник банка или МФО, который решит предоставить кредит с грубым нарушением действующего законодательства, остается. Он «провернет» свою аферу независимо от того, будут ли на руках у клиента бумажные документы или же «цифровые».

Поэтому директор LEAD9 Mobile Marketing Назар Гриник напоминает читателям 112ua.tv основные правила защиты данных.

Аккуратное обращение с prepaid-картами.

Владельцам prepaid-карт, привязанных к банку, не стоит «светить» ее номер, скажем, в переписках, или давать родственникам или друзьям. А все потому, что для получения такой карты банку не нужна идентификация клиента. Более того, prepaid-карту со средствами на ней можно подарить вместо наличных.

Установление двухфакторной аутентификафикации для доступа ко всем сервисам (почта, соцсети).

Цифровая гигиена.

Не нужно переходить по ссылкам — там может быть вредоносное программное обеспечение. Рекомендуется сразу обращаться к своему оператору и проверять звонки и SMS, которые вызывают подозрение.

Проверка источников и подлинности запросов.

Если вам позвонили из банка или кредитной компании и попросили предоставить персональные данные, эксперт советует пожелать хорошего дня и положить трубку. А затем набрать номер своего банка и самим уточнить, звонили ли его представители вам и зачем им нужна была та или иная информация.

Пароли.

Стоит заменить все свои пароли на более сложные и не забывать менять их раз в полгода. А также - использовать менеджеры паролей.

Ограничения на дистанционную замену SIM-карты.

Поскольку множество мошенников в своих схемах используют мобильный номер телефона абонента (получая доступ к нему через услугу дистанционной замены), эксперты советуют установить определенные ограничения. Например, привязать SIM-карту к документу, удостоверяющему вашу личность.

Будьте внимательны и не попадайте в «цифровые» передряги.

Ирина Шостак, 112 Украина