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Правительство уже начал подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы народных депутатов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 2 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Подготовка к следующему отопительному сезону начата. Выданы соответствующие распоряжения правительства. Этот вопрос находится на моем контроле и на контроле профильных министерств - Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики. Также профильные министерства совместно с НАК «Нафтогаз» решают вопрос подготовки и запуска к отопительному сезону теплоэлектроцентралей», - отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что следующий отопительный сезон, как и предыдущий, будет начат вовремя, в установленные законом сроки.
ForUm

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