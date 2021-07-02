Правительство уже начал подготовку к следующему отопительному сезону. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы народных депутатов во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 2 июля, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Подготовка к следующему отопительному сезону начата. Выданы соответствующие распоряжения правительства. Этот вопрос находится на моем контроле и на контроле профильных министерств - Министерства развития общин и территорий и Министерства энергетики. Также профильные министерства совместно с НАК «Нафтогаз» решают вопрос подготовки и запуска к отопительному сезону теплоэлектроцентралей», - отметил глава правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что следующий отопительный сезон, как и предыдущий, будет начат вовремя, в установленные законом сроки.