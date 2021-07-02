В воскресенье, 4 июля, на пять часов для пассажиров закроют станции столичного метро «Дворец спорта», сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
«Внимание! В связи с проведением антитеррористических учений с участием правоохранительных органов ст. «Дворец спорта» не будет работать на вход и выход 4 июля с 8:30 до 13:30 «, - говорится в сообщении.
Пересадка «Дворец спорта» – «Площадь Льва Толстого» будет работать в обычном режиме.
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