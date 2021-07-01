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Заместитель главы МИД Чехии Томаш Крыл отменил свой визит в Москву из-за ухудшения эпидемической ситуации в России.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Denik N.

Несмотря на напряженные отношения с Россией, Чехия пытается решить проблемы, связанные с недвижимостью, которая есть у Чехии в Москве, и наоборот.

Например, речь идет о функционировании Чешского дома в российской столице, который, как и посольство, сейчас парализован из-за высылки чешских дипломатов. Кроме того, Чехия должна была уволить 90 местных служащих, работавших в ресторане и отеле в Чешском доме.

Томаш Крыл, который отвечает за эту тему, должен был решить эти вопросы непосредственно в Москве.

Однако визит был отменен из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в России.

Министерство здравоохранения Чехии запретило поездки в ряд стран с тяжелой эпидемической ситуацией, включая Россию.

В настоящее время Россия сталкивается с третьей волной эпидемии коронавируса, вызванной распространением индийского штамма и низким количеством привитых людей.
ForUm

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