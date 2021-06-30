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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Папой Римским Франциском ситуацию на Донбассе и выразил надежду на сотрудничество в урегулировании конфликта.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, стороны провели телефонный разговор.

Глава государства поздравил понтифика с днем ​​Святых Апостолов Петра и Павла.

«Ценю возможность продолжить наш с вами диалог. Святой Престол является мировым моральным авторитетом», - сказал президент.

Во время разговора было отмечено, что на сегодняшний день Украина - это страна, где представители всех религий мирно сосуществуют и чувствуют себя комфортно. В государстве нет выраженных межконфессиональных конфликтов и практически отсутствуют спекуляции на теме веры.

Президент поблагодарил Папу Франциску за его постоянные молитвы за мир и спокойствие в Украине, способствующих восстановлению мира в нашей стране.

Зеленский сообщил об ужасных последствиях войны на востоке Украины. Он отметил, что наше государство потеряло более 14 тыс. человек в войне на Донбассе, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

«Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна», - добавил президент.

Глава государства отметил, что украинский народ ждет беатификации митрополита Шептицкого.

Президент Владимир Зеленский возобновил приглашение Папе Франциску посетить Украину. Он выразил убеждение, что встречи Его Святейшества с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием.

 
ForUm

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