Полиция канадского города Ванкувер получила более 65 сообщений о внезапной смерти граждан на фоне аномальной жары, от которой в течение нескольких дней страдает страна. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ВВС.

«Ванкувер никогда не испытывал такой жары, и, к сожалению, десятки людей умирают из-за этого», - сказал сержант полиции Стив Аддисон.

Отмечается, что большинство из умерших были пожилые люди.

В городе Бернаби в провинции Британская Колумбия в Канаде зарегистрировано не менее 34 случаев внезапной смерти, в районе города Суррей - 38.

Во вторник в Канаде уже третий день подряд зафиксирована самая высокая в истории температура - 49,5 градуса тепла по шкале Цельсия в Литтон, Британской Колумбии.

До этой недели температура в стране никогда не превышала 45 градусов по Цельсию. Жаркая волна обусловлена ​​куполом высокого давления, нависающим над северо-западом США и Канадой.

В частности, рекордная жара в последние дни продолжается во всех регионах Британской Колумбии. Местами температура воздуха превышает норму на 10 градусов.