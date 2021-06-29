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Спотовая цена газа в Европе преодолела планку в $400 за 1 тыс. куб. м на «сухих» итогах украинского бронирования дополнительных газотранспортных мощностей на июль, когда остановятся на ремонт главные экспортные газопроводы «Газпрома».

Фьючерс на июль по индексу TTF на ICE Futures в понедельник закрылся на отметке $398, во вторник торги открылись на уровне $401. К 13:00 кв (моменту завершения аукциона бронирования) он вырос до $409, а сразу после выхода его итогов - подскакивал до $414 за 1 тыс. куб м. В настоящее время индекс дрейфует в районе $411, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, на прошедшем во вторник на платформе Regional Booking Platform аукционе на дополнительные - прерываемые - транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки) «Газпром» не стал выкупать их.

У концерна на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 21 июня - всего 124 млн куб. м в сутки. В июне «Газпром» прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, может быть организован аукцион на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).

Ранее в этом году «Газпром» не бронировал прерываемые мощности - так было с аукционами на май и на июнь. Однако на июль назначены плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: «Северный поток» (170 млн куб. м в сутки) встанет на ежегодную профилактику с 13 по 23 июля, «Ямал-Европа» (около 100 млн куб. м в сутки) - с 6 по 10 июля.

Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок СПГ; из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа. Закачка газа в подземные хранилища находится на минимальных значениях, что уже не оставляет сомнений в том, что новую зиму Европа встретит с полупустыми ПХГ.
ForUm

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