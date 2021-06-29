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Еще 20 616 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в России за минувшие сутки, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперштаб.

За минувшие сутки в РФ было подтверждено максимальное за всю пандемию COVID-19 количество скончавшихся от коронавируса - 652 человека, до этого наибольшее число смертей фиксировалось 24 декабря 2020 года - 635.

Больше всего пациентов умерли в Москве и Санкт-Петербурге - 121 и 119 соответственно. Причем для Петербурге это максимум за всю пандемию.

Общее число жертв COVID-19 в России достигло 134 545.

Новые эпизоды заражения регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве выявлено 6 209 новых случаев COVID-19 за сутки.
В Московской области зафиксировано 2 453 новых случая, в Санкт-Петербурге - 1 374.

Поправились и выписаны в РФ 4,984 млн пациентов, в том числе 14 697 за минувшие сутки.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 5 млн 493 557 случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю РФ остается на пятом месте в мире. По данным Университета Джонса Хопкинса, в США 33,64 млн случаев, в Индии - 30,31 млн, в Бразилии - 18,44 млн, во Франции - 5,83 млн. Отмечается, что в Турции - 5,41 млн.
ForUm

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