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В пожаре возле турецкого курортного города Мармарис пострадавших среди гражданских, в частности среди украинцев — нету, сообщил в Twitter спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Вблизи г. Мармарис в Турции продолжается масштабный лесной пожар. К тушению привлечены вертолеты и спецтехника. Пострадавших среди гражданских, в том числе украинцев, нету», — указал Николенко.

Он также добавил, что: «Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле».

На турецком курорте Мармарис произошел лесной пожар, огонь распространился в сторону курортов, что заставило местные власти эвакуировать туристов.

Власти провинции Мугла утверждает, что пожар не представляет угрозы для населенных пунктов, и работы по тушению продолжаются.
ForUm

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