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СБУ разоблачила межрегиональную сеть агитаторов, которые осуществляли враждебные информационные операции по заказу иностранных спецслужб. Злоумышленники распространяли через интернет призывы к изменению границ государственной границы и свержению конституционного строя в Украине, сообщил пресс-центр СБУ.

Во время следственных действий у пропагандистов обнаружена компьютерная техника, оборудование и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности. Сейчас восьми злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности, еще двое - приговорены к лишению свободы.

Так, в Киеве:

контрразведчики СБУ разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату государственной власти и вступлению в ряды незаконных вооруженных формирований так называемых «ДНР» и «ЛНР». Для распространения враждебного контента он использовал собственные аккаунты в социальных сетях.

Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что распространяемые тексты содержали призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

В Мариуполе:

заблокировали деятельность местного жителя, который распространял через персональные страницы запрещенных соцсетей публикации по изменению границ государственной границы Украины. Также он призвал к ведению агрессивной войны.

Сейчас проверяется информация о сотрудничестве злоумышленника со спецслужбами РФ через одну из общественных организаций.

В Сумской области:

сообщено о подозрении жителю города Путивль, который распространял в интернете материалы с призывами к свержению конституционного строя в Украине.

В Черкасской области:

разоблачен интернет-агитатор на призывах к захвату государственной власти и физической расправы над чиновниками.

Также установлено жительницу региона, которая агитировала к изменению границ границы нашей страны.

В Закарпатской области:

заблокирована деструктивная интернет-активность двух местных жителей. Злоумышленники распространяли в социальных сетях призывы к отделению отдельных территорий Украины, где компактно проживают национальные меньшинства.

В Винницкой области:

по материалам органов госбезопасности осужден злоумышленник, которого украинская спецслужба разоблачила на агитации к действиям против территориальной целостности нашего государства.

В СБУ продолжаются мероприятия, направленные на выявление и блокирование попыток иностранных спецслужб использовать интернет-пространство для проведения подрывной деятельности против нашей страны.
ForUm

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