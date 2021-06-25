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Уже сегодня в западных областях температура воздуха благодаря фронтальным дождям упала до + 23 + 27 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

В субботу воздушная масса с более мягкими градусами охватит Запад Украины, Житомирскую, Винницкую области, ожидается + 23 + 29, местами до +30 градусов.

Однако остальная территория - большинство Севера, Центра, Восток и Юг - завтра еще + 30 + 37 градусов.

В воскресенье, 27-го июня, жара «сдуется» уже на значительной части территории Украины.

26-27 июня Украину с запада на восток будет пересекать холодный атмосферный фронт.

В его зоне - невероятные термические контрасты, от +37 градусов перед ним до +23 градусов по ним.

Поэтому дожди и грозы могут иногда сопровождаться сильными ливнями, градом и шквалами.

При такой синоптической ситуации с такими контрастами есть вероятность смерчей.

Грозовые дожди ожидаются 26-го июня в западных областях, северных, в большинстве центральной и южной частей Украины.

А в воскресенье, 27-го июня, к вечеру, дожди и грозы постепенно достигнут и восточных областей.

В Киеве завтра еще жарко, до +33 градусов, однако вероятность дождя с грозой.

В воскресенье в Киеве наконец-то станет легче дышать, температура воздуха упадет до +27, +28 градусов, и также пройдут местами дожди с грозами.

Температура воздуха с понедельника и до следующих субботы-воскресенье будет колебаться в комфортных, как для середины лета пределах - максимально предполагается где-то + 24 + 30 градусов.
ForUm

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