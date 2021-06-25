Подпись Джо Байдена под петицией об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова была целенаправленной хакерской атакой, заявили в Госспецсвязи.

«Во время аудита, который проводится по обращению Офиса президента Украины относительно манипуляций с голосованием за электронную петицию, установлен факт фиктивного голосования с использованием похищенного ключа усовершенствованной электронной подписи, сгенерированной в «Приватбанке», - говорится в сообщении.

Такие действия являются целенаправленной хакерской атакой высокого уровня сложности, заявили в ведомстве.

Специалисты Госспецсвязи безотлагательно начали проведение масштабной операции, направленной на полную проверку системы электронных доверительных услуг. Сейчас исследуется система выдачи ключей АО КБ «Приватбанк» на соответствие требованиям безопасности. Такая же профилактическая комплексная проверка ждет все КНЭДП.

«Соответствующие действия преступников можно квалифицировать как попытку подорвать доверие к процессам цифровизации, действий государственной власти и к государству в целом. Попытка создать соответствующую уязвимость имеет все признаки киберпреступления, который угрожает национальной безопасности, поэтому на это время проводится технический анализ указанного инцидента соответствующими подразделениями Госспецсвязи и Службы безопасности Украины», - говорится в заявлении.

Напомним, петицию об увольнении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова подписал пользователь с именем «Biden Joe».