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За прошедшие сутки, 24 июня, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

У населенного пункта Новгородское враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра.

В районе поселка Шумы оккупанты применяли 120-мм минометы.

Вблизи Марьинки вражеские войска дважды открывали огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12 «Рапира».

В направлении Старогнатовки российские наемники осуществляли обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Приазовье, неподалеку Водяного, враг обстреливал военных Объединенных сил с автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, а у Новотошковского – из минометов 82-го калибра.

У Красногоровки вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали наши позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинских защитников из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорское враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воина доставили в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести.

По состоянию на 7:00 утра, 25 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В районе Водяного, что на Приазовье, враг обстрелял военных Объединенных сил из станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Золотого-4 российские наемники вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.
ForUm

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