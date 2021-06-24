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Правительства Украины и Китая работают над подготовкой соглашения о безвизовом режиме между странами.

Об этом заявил посол Китая в Украине Фань Сяньжун на пресс-конференции в четверг в Киеве, передает УП.

«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы подписать межправительственное соглашение о безвизовом режиме между Китаем и Украиной», – отметил дипломат.

По его словам, подписание такого документа создаст максимальные удобства для поездок граждан двух стран и будет способствовать взаимопониманию и взаимовыгодному сотрудничеству между государствами.

 
ForUm

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