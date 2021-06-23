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Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что мессенджер Telegram стал площадкой для сбыта наркотиков и краденого имущества, а руководство мессенджера игнорирует запросы украинских правоохранителей, передает УНИАН.

По словам замглавы МВД, направляемые запросы касаются аккаунтов, через которые «распространяются наркотические средства и краденые автомобили». По его мнению, ответственность за это должен нести создатель Telegram Павел Дуров.

«Какую ответственность несет такой себе Дуров и такая себе организация как Telegram за то, что в Telegram абсолютно свободно распространяются наркотики, и компания не несет никакой ответственности за то, что она стала площадкой для торговли наркотиками, для торговли крадеными автомобилями», — отметил Геращенко на брифинге.

По словам заместителя министра, другие иностранны IT-компании сотрудничают с правоохранительными органами.

«Все сотрудничают — китайский TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, — все. А Telegram не реагирует ни на какие обращения», — заключил он.

 
ForUm

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