«Северный поток-2» - это российский геополитический проект, который подрывает безопасность Украины, и США хотят гарантировать, что Россия не будет использовать энергетику в качестве инструмента давления против Европы и Украины.

Об этом заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен в Берлине на совместной пресс-конференции с немецким коллегой Хайко Маасом, сообщает «Европейская правда».

«Мы продолжаем считать трубопровод российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности и потенциально подрывает безопасность Украины и других стран в регионе», - сказал Блинкен.

Он добавил, что администрация Байдена унаследовала практически завершенный трубопровод, и «такова реальность».

Выступая на совместной пресс-конференции в Берлине после встречи с Маасом, Блинкен сказал, что Вашингтон полон решимости посмотреть, сможет ли он внести что-то положительное в сложную ситуацию и укрепить энергетическую безопасность Европы.

«Мы решительны увидеть, можем ли мы сделать что-то положительное в этой сложной ситуации, которую мы унаследовали, сделать, чтобы убедиться, что конечным результатом станет то, что европейская энергетика и безопасность не будут подорваны, а позиции Украины не будут ослаблены», - сказал Блинкен, добавив, что США обсуждают эти вопросы с немецкими коллегами.

Как сообщал ForUm, президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против «Северного потока 2» были бы непродуктивны для отношений США с Европой. По его мнению, реализация проекта продолжится, «потому что он и так почти полностью завершен». Его администрация ввела санкции против ряда компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода, но не стала вводить санкции против компании-оператора Nord Stream 2 AG.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что узнал о решении администрации президента США Джо Байдена по санкциям в отношении «Северного потока 2» через прессу и «был удивлен несколько раз».