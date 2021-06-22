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Посольство Украины в Дании призвало правоохранительные органы страны начать немедленное расследование осквернения памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене, который был разрисован в цвета российского флага.

Памятник был разрисован перед матчем сборных России и Дании на Евро-2020. Кроме цветов российского флага, на нем также появились «элементы российской пропаганды» - надписи «Крым - это Россия» и «Нах*й НАТО».

«Категорически осуждаем это проявление вандализма и провокации против Украины. Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой «гражданской» войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира», - говорится в заявлении посольства.
ForUm

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