Посольство Украины в Дании призвало правоохранительные органы страны начать немедленное расследование осквернения памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене, который был разрисован в цвета российского флага.

Памятник был разрисован перед матчем сборных России и Дании на Евро-2020. Кроме цветов российского флага, на нем также появились «элементы российской пропаганды» - надписи «Крым - это Россия» и «Нах*й НАТО».

«Категорически осуждаем это проявление вандализма и провокации против Украины. Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой «гражданской» войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира», - говорится в заявлении посольства.