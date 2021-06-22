Президент Владимир Зеленский представил общенациональную программу «Здоровая Украина», которая направлена ​​на все возрастные категории и группы населения и имеет целью увеличение продолжительности жизни украинцев, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он подчеркнул, что вопрос здоровья был важным во все времена, и в 2020 году, во время пандемии COVID-19 приобрел особое значение. По его словам, из этого кризиса нужно сделать правильные выводы и выйти сильнее. В частности, не дожидаясь нового вируса, уже сейчас следует позаботиться о собственном здоровье, развивать медицинскую систему, чтобы иметь здоровую нацию.

«Здоровый и активный образ жизни должен быть в тренде, должно стать если не национальной идеей, то хотя неотъемлемой частью нашей ментальности и образа жизни всего нашего общества», - отметил Президент.

«Мы много месяцев вели масштабную работу и сегодня представляем первые результаты. Мы начинаем общенациональную программу президента - «Здоровая Украина». Она разработана многими специалистами, Офисом президента Украины совместно с тремя министерствами: здравоохранения, молодежи и спорта, образования и науки, а также при участии многих экспертов из разных областей», - заявил Зеленский.

По словам главы государства, программа направлена ​​на все возрастные категории и группы населения, имеет различные формы и направления, которые предусматривают достижение главной цели - украинцы должны жить дольше. Ведь средняя продолжительность жизни в Украине сейчас составляет 72 года. По этому показателю наша страна занимает 115-е место в мире. Численность населения в Украине уменьшается ежегодно.

«Чтобы понять эту угрозу, достаточно посчитать, сколько нас будет через 10, 20 или 50 лет, если не изменить ситуацию кардинально. Мы должны делать все, чтобы украинцев рождалось больше, и все, чтобы меньше украинцев умирало», - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что здоровье должно начинаться с детства, поэтому первая составляющая программы - это модель здоровой школы.

«Это восемь компонентов для укрепления здоровья и иммунитета учеников из всех школ по всей территории нашей страны. В частности, это новая концепция уроков физкультуры - интересных, а следовательно - популярных у детей. Это реформа школьного питания, которую проводит сейчас моя жена Елена. Это новое, одновременно полезное и вкусное школьное меню, котрое разработал известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко», - рассказал глава государства.

Также речь идет о популяризации спортивных секций и кружков, новых онлайн-приложениях, которыми дети и родители смогут пользоваться во время занятий спортом.

«Это и многое другое, начиная с раннего возраста, должен сделать здоровый и активный образ привычкой на всю дальнейшую жизнь взрослого человека», - убежден Зеленский.

Также, по словам президента, важной является профилактика заболеваний, ведь причиной более 60% преждевременных смертей в Украине, в частности, инфаркты и инсульты, причиной которых являются различные факторы, среди которых - отсутствие физической активности, курение, алкоголь и неправильное питание.

«Образ жизни трети взрослых украинцев включает сразу несколько таких факторов риска. И, к сожалению, около 75% украинцев не занимаются регулярной - любой - физической активностью. Это происходит по разным причинам, в том числе из-за отсутствия доступной спортивной инфраструктуры: удобной, современной, бесплатной и - что еще более важно - рядом с домом», - отметил Зеленский.

Поэтому, как сообщил глава государства, третья составляющая программы предполагает создание «активных парков» и спортивных площадок. Они должны появиться во всех уголках Украины и стать локациями здоровой страны, цель которых - «спорт для всех», интересный и доступный для миллионов украинцев.

«Это - возможность без дорогостоящих тренажеров, без персонального тренера, когда тебе удобно вместе с нашими олимпийскими чемпионами, звездами украинского спорта, звездами нашего телевидения, кино и музыки вместе заниматься спортом», - рассказал президент.

В частности, на спортивных площадках городов появятся стенды-инструкции «Тренируйся здесь», на которых с помощью смартфона можно будет считать QR-код, выбрать уровень сложности и выполнить комплекс физических упражнений по рекомендациям виртуального тренера.

«Любого возраста, любого телосложения – ты должен просто выйти утром, дойти до парка и немного позаниматься собой», - отметил Зеленский.

Президент ставит задачу, чтобы в ближайшее время тысячи «активных парков» и спортивных площадок появились и в больших городах, и в маленьких селах.