Вследствие ливневых дождей подтоплены села Окно, Погореловка, Веренчанка, Бродик, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный Поток, Бабин, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковке, Боянчук, Товтры, Киселев, Кострижовка Черновицкого района.
Непогода подтопила десятки домохозяйств и размыла подъездные пути к населенным пунктам, сообщила пресс-служба ОГА.
На месте работает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Черновицкой области. Руководство области держит ситуацию на контроле.
О ходе событий и детали сообщим позже.
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