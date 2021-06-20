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В Одессе на территории городской больницы №5 ко Дню медработника открытили памятника врачу святителю Луке Крымскому.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhiya.od.ua, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в храме святителя Луки и мученицы Валентины, который расположен на территории лечебного учреждения.

На открытии памятника митрополит Агафангел отметил, что святитель Лука Крымский является примером хождения перед Богом и любови к своему народу. 

«На полях сражений он спасал людей, делая сложнейшие операции. Нам святой Лука остался примером особой любви к каждому человеку, своими трудами и подвигами, которые стали для нас и останутся для будущих поколений», – сказал владыка.

После окончания митрополит вручил церковные награды благотворителям, врачам и людям, которые противостояли болезни COVID-19 в период пандемии.

Открытие памятника приурочено 60-летию со дня представления святителя Луки и Дню медицинского работника. 
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