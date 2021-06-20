Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о завершении в Гвинее вспышки лихорадки Эбола. Без новых подтвержденных или вероятных случаев заболевания прошло 42 дня.

Об этом говорится в заявлении ВОЗ.

«Вспышка лихорадки Эбола, возникшая в Гвинее в середине февраля, сегодня признана завершенной», - говорится в заявлении.

ВОЗ и представители системы здравоохранения Гвинеи заявили, что наука, полученная при предыдущих вспышках заболевания, помогла быстрее остановить распространение вируса.

Правительство Гвинеи 14 февраля 2021 года объявило о вспышке болезни Эбола на юго-востоке Гвинеи, недалеко от границ Либерии и Кот-д'Ивуара. После этого в стране началась массовая вакцинация населения.

Всего власти зафиксировали 16 подтвержденных случаев заболевания и семь предполагаемых - 12 заболевших скончались.

Эбола - вирусное заболевание, которое очень быстро распространяется и характеризуется тяжелым течением, интоксикацией и высокой смертностью. Во время прошлых эпидемий летальность составила около 50%.