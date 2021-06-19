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Премьер-министр Великобритании проведет переговоры с руководством УЕФА из-за угрозы переноса финала ЕВРО-2020 со стадиона Уэмбли в Лондоне.

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что Джонсон готов обсуждать возможность отмены карантина для VIP-гостей финала, среди которых будут чиновники УЕФА.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что приоритетом для властей остается «здоровье британцев».

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА может перенести финал чемпионата Европы по футболу из Лондона в Будапешт.
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