Премьер-министр Великобритании проведет переговоры с руководством УЕФА из-за угрозы переноса финала ЕВРО-2020 со стадиона Уэмбли в Лондоне.

Об этом сообщает Sky Sports.

Отмечается, что Джонсон готов обсуждать возможность отмены карантина для VIP-гостей финала, среди которых будут чиновники УЕФА.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что приоритетом для властей остается «здоровье британцев».

Ранее в СМИ появилась информация, что УЕФА может перенести финал чемпионата Европы по футболу из Лондона в Будапешт.