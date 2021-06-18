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Украина в августе-сентябре должна погасить 2,2 млрд долл. государственного долга.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан при рассмотрении отчета о выполнении государственного бюджета на 2020 год в зале Верховной Рады, передает УНИАН.

«У нас август и сентябрь критические. У нас возвращение долгов 2,2 млрд долл. Я думаю, что правительство сейчас будет направлять все усилия, чтобы эти средства были направлены именно на погашение тех долгов, которые взяло наше государство», - сказал он.

Также Пацкан добавил, что за 2020 год объем государственного и гарантированного государством долга увеличился на 28% - до 2,5 трлн грн. На его обслуживание и погашение в 2020 году было направлено 512 млрд грн, что составило половину расходов госбюджета.
ForUm

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