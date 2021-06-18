также в разделеПолитика
Шмыгаль заявил, что НАПК требует от него нарушить закон 11
Глава МИД Франции не видит условий для вступления Украины в НАТО 13
Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам 74
Преемник Меркель заявил, что РФ должна вывести войска из Украины 17
Влиятельное европейское издание резко раскритиковало Зеленского за закрытие телеканалов, расправу над оппозицией и коррупцию 23
Нуланд: США не собираются отменять санкции против РФ 12
«Это рекорд»: сегодня в Раду пришли только 132 народных депутата 29
The National Interest: Уголовное преследование Медведчука развеивает миф об образцовой демократии в Украине 40
Кулеба: Саммит Байдена с Путиным показал, что Америка вернулась 29
Кулеба уверен, что визит Зеленского в США не будет церемониальным 11
Данилов: РФ распространяет сепаратистские настроения на юге Украины 17
Нуланд: Никаких договоренностей об Украине без Украины не будет 41
Кравчук опроверг миф Кремля о том, что Крым «подарили» Украине 35
Завтра состоится заседание СНБО 24
У Зеленского прокомментировали встречу Байдена и Путина 59
ОПЗЖ: Заявление Потураева раскрывает истинное отношение зе-власти к оппозиционным политикам 17
В Кремле озвучили перспективы встречи Путина с Зеленским 34
СНБО не будет заседать на этой неделе 12

России пора признать реальность и позволить Украине жить как суверенному государству. Украинский дипломат отреагировал на слова президента России Владимира Путина об «одном народе».

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на 1320-м заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает РБК-Украина.

Он заявил, что намерение России подорвать государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины остается неизменным.

«Путин снова говорил о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Через 30 лет после распада Советского Союза, хорошо известного продолжающейся практикой «Тюрьмы народов» Российской империи, российскому руководству пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству», - заявил Цымбалюк.

Украина призывает Российскую Федерацию отказаться от незаконной оккупации Крыма, милитаризации Черного и Азовского морей и прекратить агрессию.

Выступая на заседании, дипломат указал на то, что продолжающаяся агрессия России против Украины имеет множество аспектов, будь то препятствие для свободы судоходства или ограничение на пересечение линии соприкосновения гражданскими лицами.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2925 грн.
29
Теги