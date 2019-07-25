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Алексею Цымбалюку, известному по делу Бабченко, вручили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ст. 345-1 УК Украины (Угроза или насилие в отношении журналиста), сообщил адвокат Маси Найем.  

«Подозрение вручили за перепалку с лицом, которое теперь называет себя журналистом «Страна.юа» Владиславом Бовтруком, во время акции на Майдане Незалежности против регистрации кандидатами в народные депутаты Андрея Клюева и Анатолия Шария 2 июля этого года. К слову, Владислав Бовтрук сам же и начал спор, крикнув Алексею в ответ на его просьбу не провоцировать, «Иди на * уй, бандера», - написал он в Facebook.

Найем подчеркнул, что Цимбалюк пришел сам в участок Шевченковского управления полиции в Киеве по улице Прорезной 12Б, несмотря на то, что в подозрении указан другой адрес регистрации.

«Также в отделении полиции Алексеем было заявлено о том, что в действиях Владислава Бовтрука он видит оскорбление его (Алексея) национальной чести и достоинства в сочетании с угрозами», - добавил адвокат.
ForUm

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