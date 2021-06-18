В Черниговской области чиновники незаконно продали комбинат хлебопродуктов, который не подлежал приватизации, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Бывшему заместителю начальника ГУ ГФС в Черниговской области и заместителю начальника управления Фонда государственного имущества Украины сообщено о подозрении по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), а частному оценщику по факту злоупотребления полномочиями и служебного подлога (ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, заместитель начальника ГУ ГФС в Черниговской области с нарушением требований налогового законодательства наложил налоговый залог и принял решение о реализации недвижимого имущества «Нежинского комбината хлебопродуктов». При этом это госпредприятие - среди объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации и имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

В то же время, директор частного общества - субъект оценочной деятельности составил отчет об оценке целостного имущественного комплекса государственного предприятия, в котором существенно занизил стоимость недвижимости, а заместитель начальника управления Фонда госимущества выдал рецензию о достоверности этой оценки.

В результате этого 33 здания и сооружения комбината общей площадью почти 26 000 квадратных метров были проданы всего за 6,5 млн грн. В результате незаконной реализации недвижимого имущества государственным интересам нанесен более 27 млн ​​грн убытков.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется территориальным управлением ГБР, расположенным в Киеве при оперативном сопровождения Главного оперативного управления ГБР.

В марте 2021 Хозяйственным судом Черниговской области удовлетворен иск прокуратуры и возвращен государству целостный имущественный комплекс госпредприятия «Нежинский комбинат хлебопродуктов». Суд согласился с доводами прокурора о противоправном характере аукциона и договора в связи с законодательным запретом на отчуждение объектов этой категории.