Правительство одобрило концепцию реализации проекта «Президентский университет», сообщила пресс-служба Минобразования.

Проект «Президентский университет» должен начать образцовую модель инновационного научно-образовательного хаба путем создания современного заведения благодаря концентрации лучших материальных и человеческих ресурсов страны. При этом формат проекту позволит выявить и преодолеть ограничения для эффективной деятельности учреждения высшего образования, внести при необходимости изменения в нормативно-правовые акты, устанавливающие правовые, организационные, финансовые основы функционирования и развития системы высшего образования в сфере научной, научно- технической и инновационной деятельности.

В процессе апробации модели должны быть отработаны бизнес-процессы управления университетом, методы обучения, основанные на исследованиях, инновационные формы сотрудничества с бизнесом, более тесное взаимодействие с академическими учреждениями научной сферы для формирования современного содержания образования и использования ресурсной базы, которые должны стать примером для подражания и популяризации во всех учреждениях высшего образования.

В университете планируется готовить специалистов и проводить исследования по следующим направлениям:

информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект;

нанотехнологии;

аэрокосмические технологии;

энергетические технологии;

биотехнологии и науки о здоровье;

глобализация и международные коммуникации.

Преимуществами университета должна стать законодательно закрепленная академическая свобода и институциональная автономия, международный состав преподавателей и ученых, привлечение к преподаванию значительного количества специалистов по неакадемической сфере - бизнеса, государственного управления. Предполагается большой объем практического компонента образовательного процесса, интеграция образования и науки, начиная с программ бакалавриата, междисциплинарности, использования английского языка как основного языка образовательного процесса, высокие академические требования для поступающих, реализация принципа «сколько лет учился, столько отработай для Украины в государственном секторе».

На территории будущего университета предлагается разместить новые учебно-лабораторные корпуса, исследовательский центр, клинику, бизнес-центр, объекты социальной сферы, а также зону рекреации и спорта.

Для координации деятельности центральных органов исполнительной власти и реализации проекта «Президентский университет» создана рабочая группа, а в структуре Украинского института научно-технической экспертизы и информации - структурное подразделение - Центр специальных проектов.

Напомним, 31 мая президент Украины Владимир Зеленский во время участия во Всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука» подписал указ № 217/2021 «Вопросы проекта «Президентский университет».