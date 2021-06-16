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В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя в масштабном загрязнении и порче земель. Экологии региона нанесен ущерб более чем 24 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным предварительного следствия, в 2020 году житель Городища заключил договор с коммерсантами на поставку опасных промышленных отходов производства для собственных нужд. Он приобрел более 500 тонн картонно-бумажных отходов для изготовления паллетов. Злоумышленник хранил токсичные вещества на земельном участке без соответствующей на то разрешительной документации.

Свалка находилось на территории бывшего завода, а опасные отходы хранил под открытым небом. По заключению экспертов, действия мужчины привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Судебно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенных государству миллионных убытков.

В рамках уголовного производства ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно с Нацполицией под процессуальным руководством Смелянского окружной прокуратуры.
ForUm

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