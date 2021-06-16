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Вчера, 15 июня, пограничники Мукачевского отряда вместе со своими коллегами из Венгрии провели первое в этом году совместное патрулирование, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отметим, что совместные патрулирования украинско-венгерской границы были приостановлены с марта прошлого года в связи с пандемией COVID-19.

Патрулирование украинско-венгерской границы вчера было проведено по территории Венгрии напротив участка ответственности отдела пограничной службы «Лужники». В нем приняли участие пограничник и пограничница Госпогранслужбы Украины и полицейские Венгрии.

Решение о восстановлении такого патрулирования было принято в двустороннем порядке. Заметим, что к патрулированию допускаются только правоохранители, которые прошли вакцинацию против коронавируса.

Напомним, что совместные патрулирования украинско-венгерской границы пограничники Украины и Венгрии начали еще в 2014 году. Такие патрулирования проводятся как по территории Украины, так и по территории Венгрии. Патрульные, которые участвуют в совместном патрулировании на территории государства другой стороны, осуществляют патрулирование в служебной форме без оружия и специальных средств.

 
ForUm

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