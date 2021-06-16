В ходе международной спецоперации Clop была разоблачена хакерская группировка, нанесшая 500 млн долл. США убытков корейским и американским компаниям. Об этом на своей странице в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Офис генерального прокурора, Департамент киберполиции и Главное следственное управление Нацполиции Украины совместно с правоохранителями Республики Корея и США разоблачили хакерскую группировку, которая осуществляла распространения вируса-шифровальщика», – написала она.

По словам генпрокурора, в 2019 году группировка атаковала вирусом-шифровальщиком Clop четыре корейские компании, заблокировав 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников.

В 2021 году группировка зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стэнфорда, Университета Мэриленда и Университета Калифорнии в США.

За дешифрование информации хакеры получали «выкуп» в криптовалюте, а в случае неуплаты угрожали обнародованием конфиденциальных данных пострадавших.

В результате их действий иностранным компаниям нанесен ущерб на общую сумму около полмиллиарда долларов США.

Правоохранители пресекли работу инфраструктуры распространения вируса и заблокировали каналы легализации криптовалюты, полученной преступным путем.

Венедиктова сообщила, что был проведен ряд обысков в помещениях и транспортных средствах шести членов группы в столичном регионе. Изъята компьютерная техника, документация, 8 автомобилей и около 58 тыс. долларов США, 3000 евро, более 1,5 млн гривен наличных.