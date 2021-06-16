Граждане получат возможность посещать объекты государственной собственности, которые десятилетиями были закрыты от общества и использовались чиновниками в собственных целях. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов».

Так, по его словам, будет открыт свободный доступ на территорию Бирючего острова, где находится государственная резиденция президента Украины.

«Это большой экопарк на берегу моря. Для нас важно, чтобы каждый мог прикоснуться к этой природе и отдыхать там», - сказал заместитель руководителя ОП.

Тимошенко отметил, что в этом году на Бирючем острове начинается строительство инфраструктурных туристических объектов.

Кроме того, граждане могут свободно отдыхать на территории резиденции Государственного управления делами в Национальном природном парке «Залесье» в Киевской области.

«Мы разделили его на несколько кластеров. Есть зоны, где возможно построить гостиницы, уже разрабатывается проектно-сметная документация. Уже сейчас любой гражданин Украины может приехать и погулять в этом парке», - отметил он.

Также Тимошенко напомнил, что по поручению Зеленского проводится аудит земельных участков и домов на территории резиденции в Конча-Заспе.

«Как только мы закончим аудит и разработаем новую территорию, где можно отдыхать, мы откроем территорию резиденции в Конча-Заспе, чтобы там могли отдыхать люди», - подчеркнул он.

Заместитель руководителя ОП также рассказал о дальнейшем развитии Национального комплекса «Экспоцентр Украины» (ВДНХ). По его словам, в этом году ко Дню Независимости на территории комплекса будет открыт современный спортивный кластер, который сооружают в рамках президентской программы «Большая стройка».

«Это объект (Национальный комплекс «Экспоцентр Украины», - ред.), который никогда не пойдет на приватизацию, но мы должны его развивать для того, чтобы был максимальный доступ граждан, чтобы они получили много хороших эмоций, и самое главное - чтобы государство зарабатывала с этого средства в бюджет», - отметил Тимошенко.