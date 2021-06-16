В Украине за 5 месяцев этого года на борьбу с COVID-19 осуществлено бюджетных расходов на 19,5 млрд грн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Учреждениям здравоохранения за предоставленные услуги по стационарной медицинской помощи и вакцинации населения по программе медицинских гарантий направлено 8,3 млрд грн; на закупку вакцин от COVID-19 - 6,7 млрд грн;на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 (кроме вакцин) - 1,4 млрд грн, в том числе 1 млрд грн средств местных бюджетов.

Кроме того, субвенция на обеспечение больниц кислородом составляла 0,4 млрд грн.

Меры социальной поддержки населения в условиях карантина профинансированы на 1,6 млрд грн. Также средства выделялись на выплату материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности (больничных) - 0,4 млрд грн и выплату пособия по безработице - 0,7 млрд гривень

В целом на борьбу с COVID-19 в 2021 году предусмотрено более 33 млрд грн, из них 15,4 млрд грн - по программе медицинских гарантий (в том числе 9,7 млрд грн - на стационарную медицинскую помощь, 1,5 млрд грн - на оплату услуг по вакцинации).

За счет 10,5 млрд грн средств государственного бюджета в 2021 году планируется закупить 38 млн доз вакцин. Кроме того, ожидается получение около 8 млн доз в рамках механизма COVAX.

По состоянию на конец мая 2021 года заключены договоры на поставку 32 млн доз вакцин за счет средств государственного бюджета: 2 млн доз вакцин производства AstraZeneca; 10 млн доз вакцин производства Novavax, 20 млн доз вакцин производства Pfizer. Кроме того, в конце 2020 года были заключены соглашение на закупку 1,9 млн доз вакцин производства компании Sinovac Biotech (Китай).