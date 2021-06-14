Сотрудники полиции Тернопольщины обнаружили тела двух пропавших несовершеннолетних, которые рыбачили на Днестре.

Несчастный случай произошел в ночь с 10 на 11 июня, сообщила пресс-служба облполиции.

Об исчезновении двух парней вблизи села Устечко утром сообщили родственники.

Как выяснилось, к 16-летнему местному жителю приехал в гости товарищ из соседнего села Летяче. Юноши ночью отправились на лодке рыбачить и домой не вернулись.

К поискам пропавших привлекались правоохранители отделения полиции №4 города Залещики, военнослужащие Нацгвардии, работники корда и роты полиции особого назначения. Они вместе с кинологами обходили оба берега реки, однако нашли только оставленные на берегу личные вещи несовершеннолетних и перевернутую лодку.

Дно реки в радиусе нескольких километров прочесывали сотрудники отделения водолазно-спасательной службы. Погодные условия значительно усложнили поиски. 13 июня ниже по течению удалось обнаружить тело одного из ребят, а уже утром, 14 июня, водолазы извлекли из воды другого погибшего. Его нашли неподалеку заброшенного рыболовного снаряжения.

Сведения о событии следователи внесли в единый реестр досудебного расследования преступлений согласно статье 115 (умышленное убийство с пометкой – несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Окончательную причину смерти несовершеннолетних установят эксперты.