Украина планирует подать иск против российского ОАО «Газпром», чтобы добиться транзита газа из Средней Азии. Российский монополист блокирует это направление 15 лет. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз-Украина» Юрий Витренко в интервью газете Financial Times, сообщает LIGA.net.



«Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа», – сказал он.

По его словам, Нафтогаз готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии по системе Газпрома и на согласование могут уйти месяцы.

Витренко подчеркнул, в случае отказа Украина будет жаловаться в антимонопольные органы Евросоюза и подаст иск в международный арбитраж. По его словам, судебные разбирательства могут затянуться на годы.

Также Нафтогаз проводит документирование злоупотреблений Газпромом доминирующим положением на газовом рынке, чтобы в дальнейшем подать жалобу.