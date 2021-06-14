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Украина планирует подать иск против российского ОАО «Газпром», чтобы добиться транзита газа из Средней Азии. Российский монополист блокирует это направление 15 лет. Об этом заявил глава НАК «Нафтогаз-Украина» Юрий Витренко в интервью газете Financial Times, сообщает LIGA.net.

«Речь идет о десятках миллиардов кубических метров. Только лишь газ из Средней Азии может заполнить всю украинскую систему транзита газа», – сказал он.

По его словам, Нафтогаз готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Средней Азии по системе Газпрома и на согласование могут уйти месяцы.

Витренко подчеркнул, в случае отказа Украина будет жаловаться в антимонопольные органы Евросоюза и подаст иск в международный арбитраж. По его словам, судебные разбирательства могут затянуться на годы.

Также Нафтогаз проводит документирование злоупотреблений Газпромом доминирующим положением на газовом рынке, чтобы в дальнейшем подать жалобу.
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