Служба безопасности Украины заблокировала еще один механизм изготовления поддельных справок об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19. Фальшивки имитировали бланки известной сети медицинских лабораторий из списка Министерства здравоохранения, сообщил пресс-центр ведомства.

Изготовление поддельных документов организовал житель Ивано-Франковской области, который работает врачом в коммунальной больнице. Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках - украинском и английском. Делец «свидетельствовал» их поддельной «мокрой» печатью.

Нелегальный бизнес он начал в марте этого года. Клиентов подыскивал через онлайн-платформу бесплатных объявлений. Стоимость «справки» составляла 500 грн.

По заключению медэкспертов, действия злоумышленника могли привести к снижению контроля над распространением пандемии. Лаборатория, бланки которой подделивал мужчина, внесена в государственный реестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение «Дий дома». Поддельные справки, в частности, использовались для пересечения государственной границы.

В ходе обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками подделок.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в подделке официального документа, который дает право или освобождает от обязанностей, и сбыте такого документа, совершенном повторно, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования подделывателем.

Продолжается досудебное расследование.

Разоблачение противоправной деятельности проводило Управление СБУ в Ивано-Франковской области совместно с Главным управлением Национальной полиции в области под процессуальном руководством Ивано-Франковской окружной прокуратуры.