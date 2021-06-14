Украина сделала все, что нужно для получения Плана действий относительно членства в НАТО. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Разговор состоялся после саммита «Группы семи», который прошел 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начинается сегодня.

Ключевое внимание собеседники уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО.

Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов в сфере безопасности.

«Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украину конкретными действиями и решениями», - отметил президент.

Глава государства отметил важную роль британского председательства в «Группе семи» и поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что полного отвода российских войск не произошло, и уровень военной угрозы для нашего государства остается высоким.

Президент акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укреплении украинского флота.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта «Северный поток-2», который является сфере безопасности вызовом для Украины, и отметил, что его введение в действие недопустимо.

Собеседники обсудили продолжение диалога на высшем уровне. Зеленский подтвердил приглашение Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщал ForUm, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом в июле.

Во время разговора Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам. Также президент Украины отметил, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.