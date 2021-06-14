Лидеры стран НАТО, которые встречаются 14 июня в Брюсселе, как ожидается, подтвердят продолжение политики «открытых дверей» Альянса, однако не назовут сроки, когда именно страны-аспиранты смогут получить План действий по членству в НАТО.

Об этом во время выступления на Брюссельском форуме в рамках Фонда Маршалла, который сегодня полностью посвящен саммиту НАТО, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Укринформ.

Именно так он ответил на вопрос от аудитории относительно того, сможет ли такая страна-аспирант как Грузия получить ПДЧ в ближайшее время.

«Я ожидаю, что союзники по НАТО подтвердят сегодня решения, которые мы принимали до этого, в частности, на Бухарестском саммите, где мы четко заявили, что Грузия будет членом. Но мы не называли никаких дат, и мы не будем называть таких дат и сегодня. Наше внимание сосредоточено на реформах, на продолжении поддержки Грузии, на совершенствование ее институтов в сфере безопасности и обороны», - сказал генсек НАТО.

Он отметил, что НАТО подтвердило силу политики «открытых дверей» в течение нескольких прошлых лет, когда Черногория и Северная Македония присоединились к Альянсу.

«Еще одно послание - это лишь вопрос для страны-аспиранта, - Грузии, - и 30 союзников, решать вопрос о расширении нашего Альянса. Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс, это суверенное право каждой страны - определять свой путь, включая организацию собственной безопасности и структуры, к которой она стремится присоединиться», - сказал Столтенберг.

Как сообщал ForUm, 7 июня Зеленский и Байден провели телефонные переговоры, во время которых американский лидер пригласил украинского коллегу посетить Белый дом в июле.

Во время разговора Зеленский поднял вопрос необходимости реального пошагового плана для присоединения Украины к НАТО, который должен быть привязан к четким календарным датам. Также президент Украины отметил, что время заявлений и деклараций о намерениях должно остаться в прошлом.