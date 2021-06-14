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Новая программа действий правительства, которая вскоре должна быть передана в Верховную Раду, будет основана на Национальной экономической стратегии до 2030 года.

Об этом во время вступительного слова на форуме «Украина 30. Экономика без олигархов» заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНИАН.

«Национальная экономическая стратегия до 2030 года вместе с другими стратегическими документами, планом реализации инициатив президента, перечнем приоритетных законопроектов и бюджетной декларацией на 2022-2024 годы ляжет в основу программы деятельности правительства, которую в этом году мы будем подавать в парламент», - сказал он.

По словам премьера, в этом году Кабинет министров усовершенствовал процесс подготовки программы деятельности и плана действий.

«Мы используем подход, который показал свою результативность в правительствах многих стран, в частности, Канады, Швеции, Швейцарии, Нидерландов, Новой Зеландии, Великобритании, и международных организациях - ООН, Всемирном банке и Международном валютном фонде. Это так называемый проект Resource-based management (ресурсный менеджмент. – Ред.). Он также будет абсолютно оцифрован, и все эти вещи мы сейчас готовим. За счет четкой привязки к бюджету мы хотим сделать каждую инициативу обоснованной и реалистической, а благодаря связи с конкретными индикаторами мы сможем видеть результат практически в режиме реального времени», - сказал Шмыгаль.
ForUm

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