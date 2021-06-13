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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может вскоре объявить о переносе смягчения карантина из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает The Independent.

По данным СМИ, окончательное решение будет принято главой правительства в понедельник, 14 июня.

Ослабление карантина с 21 июня могут перенести минимум на месяц. Глава Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил ранее, что распространение индийского штамма коронавируса сделает ослабление карантина более сложным.

За последние сутки в Британии зафиксировали более 7000 новых заболевших, 12 человек умерли. Всего с начала пандемии переболели более 4,5 миллионов человек, почти 128 тысяч умерли.

Великобритания первой в мире начала вакцинацию населения от коронавируса в конце 2020 года. По состоянию на 13 июня в стране сделали почти 70 миллионов прививок.

В Англии с 17 мая людям разрешено собираться группами до 30 человек на открытом воздухе и встречаться в помещении группами до шести человек или двумя полными домохозяйствами.

Также возобновили работу кафе, пабов и ресторанов.

2 июня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит причин думать, что карантин в Англии полностью не отменят 21 июня.
ForUm

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