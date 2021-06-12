США стремятся к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации. Вашингтон выступает за более стабильные и предсказуемые двусторонние отношения.
Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.
Блинкен сделал обращение в контексте поздравления ко Дню России.
«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление Соединенных Штатов к конструктивному взаимодействию с правительством Российской Федерации в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям», - отметил госсекретарь.
Он также призвал Россию «работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать по вопросам, вызывающим глобальную озабоченность».
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