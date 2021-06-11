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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали военнослужащего ВСУ. По данным предварительного следствия, он был завербован подконтрольным спецслужбам РФ так называемым «министерством государственной безопасности ДНР», сообщил пресс-центр ведомства.

Оперативники спецслужбы установили, что по заданию кураторов злоумышленник собирал и передавал информацию о местах дислокации, силах и средствах одной из аэромобильных бригад ВСУ, которая участвует в проведении ООС.

Он также инициативно выражал готовность к проведению активных диверсионных актов против украинских военных. С этой целью военнослужащий накапливал оружие и средства поражения, которые были обнаружены и изъяты во время проведения санкционированных обысков.

Правоохранители задержали агента вражеской спецслужбы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия. Мероприятия осуществлялись под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил.
ForUm

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