Луганская прокуратура сообщила о подозрении в преступлениях против гражданских лиц 12 участникам незаконного формирования группировки «ЛНР» и объявила их в розыск, сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в мае 2014 житель Луганска, находясь в составе незаконного формирования «казацкая национальная гвардия Всевеликого войска Донского им. М.И. Платова», с целью совершения ряда тяжких и особо тяжких преступлений, организовал и возглавил преступную группировку, в состав которой вошли 12 человек.

Участники преступной организации имели арсенал огнестрельного оружия - автоматы Калашникова, пистолеты Макарова, пулемет и снайперскую винтовку. На совершение преступлений члены группировки выезжали несколькими машинами, что обеспечивало прикрытие участников преступной организации в процессе осуществления нападений, создавало эффект реальной угрозы применения насилия, нападавшие действовали внезапно и агрессивно.

В начале июля 2014 участники организации, одетые в камуфлированную одежду военного образца, имея при себе оружие, совершили нападение на жителя Лисичанска, завладев его денежными средствами в сумме 30 тыс. грн и автомобилем AUDI A6. Во время нападения участники группировки наносили многочисленные удары руками, ногами и прикладами оружия по туловищу и голове потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения, один из бандитов прострелил ногу пострадавшего из пистолета. После издевательств нападавшие затащили потерпевшего в багажное отделение автомобиля, из которого он выпрыгнул во время движения. После побега он был госпитализирован в медицинское учреждение.

Также при аналогичных обстоятельствах, используя огнестрельное оружие и физическое насилие, подозреваемые похитили и незаконно лишили свободы еще 5 жителей города Лисичанска и Попаснянского района. Они удерживали потерпевших под вооруженной охраной, заставляли копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения.

Подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконное обращение с огнестрельным оружием, похищение людей и незаконное лишение их свободы, совершение разбойного нападения, угон автотранспорта, создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2, ч.3 ст. 146, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 187, ч. 2, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 289, ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас подозреваемых объявлены в розыск.

Деятельность группы остановлена в конце июля 2014 после освобождения подразделениями Вооруженных сил Украины городов Луганщины от незаконных вооруженных формирований.