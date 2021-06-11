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Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск осенней вспышки COVID-19 в Европе остается высоким, несмотря на то, что инфицирование, количество госпитализаций и смертей в регионе быстро сокращаются.

Об этом заявил региональный директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге и старший офицер по чрезвычайным ситуациям Кэти Смоллвуд, которых цитирует The Guardian.

Как сообщается, риск вспышки связан в частности с тем, что общество открывается. 36 из 53 стран Европейского региона ослабили ограничения, и Клюге сказал, что «мы ни в коем случае не вне опасности», и призвал «всех проявлять осторожность, снижать риски и сохранять безопасность», в частности путешествовать ответственно, передает Украинская правда.

По его словам, чтобы избежать событий прошлого года, правительства должны «твердо придерживаться защитных мер... даже при сокращении числа случаев». Главный приоритет правительства должен заключаться в том, чтобы защищать людей пожилого возраста, людей с сопутствующими заболеваниями и работников передовых сфер.

Кроме того, развивается более заразный вариант «Дельта», впервые обнаруженный в Индии.

Кэти Смоллвуд сказала, что «Дельта» вызывает особое беспокойство. Он еще не распространен в европейском регионе, но, как сообщается, в некоторых странах уже вытеснил доминирующий вариант Alpha.

Оба чиновника предупредили, что, хотя в Европе вакцинация происходит гораздо быстрее - 30% людей получили хотя бы одну дозу, а 17% полностью вакцинированы - охват «все еще далек от достаточного для защиты региона от вспышки» и «много людей среди уязвимых групп населения старше 60 лет остаются незащищенными».

Напомним, в Европе до сих пор было зарегистрировано 55 млн инфицирований и 1,2 млн смертей.
ForUm

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