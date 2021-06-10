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В России снова растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. По всей стране за минувшие сутки выявлено 11 699 случаев COVID-19. Это максимум от 24 февраля, следует из сообщения оперативного штаба. В Москве число заболевших составило 5245, достигнув максимальных значений с середины января, передает Радио Свобода.

Темп прироста пациентов с COVID-19 с 10 июня увеличился с 0,2% до 0,23%, в Москве он почти вдвое выше - 0,43%. Умерли в России за сутки 383 человека, выписались - 10 096. В Москве за сутки умерли 63 человека, тоже стало наивысшим показателем с зимы.

В российской столице усилили контроль за ношением масок и перчаток в общественном транспорте, клубах, кафе и торговых центрах. Это связано с осложнением эпидемиологической ситуации. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе наблюдается «новый всплеск заболевания».

Всего за время пандемии в России COVID-19 заразились более чем 5,1 миллиона человек, из них более 125 тыс. - умерли.
ForUm

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